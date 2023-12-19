В Подмосковье арестовали иностранца, который забил насмерть жителя Волоколамска

В Подмосковье заключили под стражу гражданина Молдовы в возрасте 34 лет, который забил насмерть жителя Волоколамска. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, злоумышленник, будучи пьяным, пришел к своей бывшей девушке. В это время в квартире находился ее молодой человек. На почве ревности между мужчинами возник конфликт, и обвиняемый нанес сопернику множественные удары в область лица.

От полученных ранений мужчина скончался. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник вместе с девушкой вывезли тело на соседнюю улицу и бросили на крыльце одного из домов. Вернувшись в квартиру, девушка уничтожила следы крови. Утром труп был обнаружен местными жителями.

Злоумышленника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве. На девушку завели уголовное дело об укрывательстве преступления. Ей уже предъявили обвинение и в ближайшее время изберут меру пресечения.