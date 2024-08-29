В Подмосковье арестовали молодых людей, пытавшихся убить таксиста

В Подмосковье арестовали двоих молодых людей, которые пытались убить водителя такси в Балашихе. Как сообщили в Прокуратуре Московской области, злоумышленников заключили под стражу до 27 октября.

Преступление было совершено поздно вечером 23 августа. Двое молодых людей сели в такси в Москве и доехали до Балашихи. По окончании поездки пассажиры отказались оплачивать ее, в связи с чем возник конфликт с водителем.

В ходе разборок злоумышленники нанесли таксисту несколько ударов ножом в область головы и шеи, после чего скрылись. Водителя обнаружили без сознания и госпитализировали. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Нападавших установили и задержали. Ими оказались жители Самары и Брянска. Молодые люди полностью признали вину и не возражали против заключения под стражу.