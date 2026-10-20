Шпажисты Подмосковья завоевали награды на этапе Кубка мира по фехтованию в Касабланке

Представители Московской области завоевали золотую и серебряную медали на этапе Кубка мира по фехтованию, который прошел с 13 по 18 октября в Касабланке (Марокко). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в командном первенстве среди женщин завоевала Кристина Ясинская (областной Центр олимпийских видов спорта, Химки) в составе сборной России вместе с Айзанат Муртазаевой, Милен Бавуге Хабиманой и Анастасией Рустамовой. В финале российские шпажистки победили команду Италии. Бронза у сборной Эстонии.

Серебряную медаль в командном первенстве среди мужчин завоевали Георгий Бруев и Дмитрий Швелидзе (оба — областной Центр олимпийских видов спорта, УОР № 4, Чехов) в составе сборной России вместе с Дмитрием Гусевым и Кириллом Онищуком. В решающем поединке россияне уступили команде Казахстана. Бронза — у сборной Франции.

Официальный этап Кубка мира Международной федерации фехтования (FIE) категории «А» среди взрослых (Senior) — это стартовый и один из важнейших рейтинговых турниров нового международного сезона-2026/27.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.