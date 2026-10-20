Стало известно о перенесенной Бари Алибасовым операции

Womanhit: 79-летнему Бари Алибасову прооперировали глаз на фоне катаракты

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

79-летнему продюсеру Бари Алибасову провели хирургическую операцию на глазу, сообщает Womanhit со ссылкой на его 50-летнюю жену Елену Калинину. У Алибасова накануне обнаружили катаракту.

По словам Елены, Алибасова прооперировали в одной из столичных клиник. Сейчас продюсер практически полностью восстановился.

«Он говорит, что теперь гораздо лучше видит этим глазом, чем вторым! Я теперь и не знаю, хорошо мне от этого или плохо. Если где-то что-то он не замечал, теперь каждую соринку видит», — рассказала Калинина.

Она также опровергла слухи о серьезных проблемах мужа со спиной и слухом, которые появились в некоторых СМИ. Она подчеркнула, что состояние Алибасова стабильное и не вызывает опасений.

Несмотря на возраст и недавнюю операцию, Алибасов продолжает вести активный образ жизни. По словам Елены, он занимается спортом, много работает. Более того, он увлечен возрождением легендарной группы «Интеграл».

Ранее стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина.

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