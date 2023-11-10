В Подмосковье делают все возможное для обеспечения полной поддержки участников СВО

Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Екатерина Лобышева подчеркнула, что Московская область делает все возможное для обеспечения полной поддержки участников службы по контракту и их семей.

Она также отметила, что одной из главных задач всех ведомств на сегодняшний день является поддержка семей, чьи братья, мужья и сыновья защищают Родину. Важно отметить, что поддержка для участников службы по контракту предусмотрена законодательно. Более того, законодательные решения позволили предоставить полную поддержку семьям мобилизованных и добровольцев в местах их получения услуг.

Служба по контракту в Вооруженных силах России — это правильное решение для истинного мужчины. Она позволяет не только выполнить свой долг перед государством, но и найти возможность для собственной самореализации. Военнослужащие, выбирающие контрактную службу, обеспечивают себя стабильной зарплатой, социальными льготами и защищают своих близких.

Личное общение с контрактниками позволяет Екатерине Лобышевой понять их мотивацию и потребности. Она активно контактирует не только с военнослужащими, но и с их семьями, чтобы помочь решить все бытовые вопросы, с которыми они сталкиваются в отсутствие главы семейства. Сотрудничество с контрактниками и их семьями играет ключевую роль в обеспечении надежного тыла для бойцов.

Напоминаем, что Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.