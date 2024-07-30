В Подмосковье ищут серийного стрелка-живодера, который убивает кошек

В подмосковном Пушкино ищут живодера, который отлавливает кошек и расстреливает их из пневматической винтовки, пишет SHOT .

По информации издания, от рук живодера погибло уже несколько животных. Один из местных жителей рассказал журналистам, что его кот пропал на несколько дней, а когда вернулся домой, на его теле было около тридцати следов от пуль. Питомца удалось спасти.

По словам ветеринаров, за последние несколько дней в клинику неоднократно приносили животных с похожими травмами.

Хозяин расстрелянного кота написал заявление в полицию. Живодера сейчас ищут.