В Подмосковье осудят двоих предпринимателей, похитивших 262 млн рублей у дольщиков в Пушкино

В Подмосковье было передано в суд дело, возбужденное в отношении двух предпринимателей, которые похитили у дольщиков 262 миллиона рублей. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону.

По информации ведомства, Любовь Мазыленко и Евгений Кобышев с 2010-го по 2016 год руководили компаниями «Доходный Дом» и «УК «Деметра». В этот период они похитили свыше 62 миллионов рублей у 185 дольщиков жилого комплекса «Пушкинская слобода», который должен был быть построен в Братовщине под Пушкино.

В рамках расследования уголовного дела имущество предпринимателей арестовали. Также «Фонд развития территорий» подключился к работе по обеспечению прав обманутых соинвесторов. В результате дольщики получили выплаты, общая сумма которых превысила шестьсот миллионов рублей.

Ранее оба предпринимателя и их сообщники уже были признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения обманным путем денег у граждан.