В Подмосковье пенсионер зарезал мужчину на глазах у своих сыновей — СМИ
РЕН ТВ: в Подмосковье пенсионер зарезал мужчину на глазах у своих сыновей
Фото: [медиасток.рф]
В Подмосковье 65-летний пенсионер зарезал 30-летнего мужчину в ходе конфликта, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, преступление случилось в одном из садовых товариществ в Орехово-Зуево. Начало потасовки между мужчинами попало на камеры видеонаблюдения.
Пенсионер ударил оппонента ножом в грудь на глазах трех своих сыновей. Пожилого мужчину задержали. У него изъяли кортик, пневматический пистолет и биту.
Собеседник издания добавил, что по факту произошедшего возбуждено дело.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали грузчика, который пытался зарезать заместителя директора магазина.