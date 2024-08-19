В Подмосковье 65-летний пенсионер зарезал 30-летнего мужчину в ходе конфликта, сообщает РЕН ТВ .

По информации телеканала, преступление случилось в одном из садовых товариществ в Орехово-Зуево. Начало потасовки между мужчинами попало на камеры видеонаблюдения.

Пенсионер ударил оппонента ножом в грудь на глазах трех своих сыновей. Пожилого мужчину задержали. У него изъяли кортик, пневматический пистолет и биту.

Собеседник издания добавил, что по факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали грузчика, который пытался зарезать заместителя директора магазина.