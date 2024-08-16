Грузчик пытался зарезать замдиректора магазина в Подмосковье

Преступление произошло на этой неделе в Подольске. В рабочее время, когда потерпевшая и ее подчиненный находились в подсобке, между ними возник конфликт, в ходе которого 25-летний мужчина схватил нож и начал наносить удары оппонентке.

Происходящее увидели другие сотрудники магазина. Они вызвали скорую помощь. С многочисленными ранениями замдиректора магазина была доставлена в больницу. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Его ход контролирует прокуратура Московской области.