В Подмосковье пьяный мужчина ранил ножом пассажира электрички

В Подмосковье пьяный пассажир электрички нанес ножевое ранение попутчику, передает АГН «Москва» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в поезде на перегоне станций «Чехов» — «Серпухов». Между пьяным мужчиной 1983 года рождения и другим пассажиром произошла ссора. В ходе разборок злоумышленник ударил оппонента ножом в область груди.

Действия подозреваемого пресекли третьи лица. Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование продолжается.