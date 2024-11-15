В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, который выстрелил в подростка и отобрал у него телефон

В Подмосковье предъявили обвинение жителю, который выстрелил в подростка и отобрал у него телефон, передает ГСК СК России по региону. Инцидент произошел шестого ноября в Можайске.

Мужчина в возрасте 41 года, находясь возле садового товарищества «Стрела» в Красновидово, совершил выстрел из автоматического огнестрельного оружия в ноги подростка. Причиной стала личная неприязнь обвиняемого. Также злоумышленник отобрал у юноши телефон.

Несовершеннолетнего с травмами госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчине предъявили обвинение. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.