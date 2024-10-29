В Подмосковье предъявили обвинение учителю, совратившему 15-летнюю школьницу

В Подмосковье предъявили обвинение местному жителю, который совратил школьницу в Шатуре. Мужчину заключили под стражу, передает ГСУ СК России по региону.

Как отметили в ведомстве, злоумышленник работал учителем в общеобразовательной школе. В период с апреля по октябрь он, находясь в Шатуре, совершал развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девочки.

Следователем следственного отдела по городу Егорьевск мужчине было предъявлено обвинение в совершении развратных действий.