В Подмосковье предстанут перед судом четверо мошенников за хищение у граждан более 16 млн рублей

В Подмосковье предстанут перед судом четверо участников преступной группы за мошенничество на 16,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, четверо жителей Татарстана в 2022 году присоединились к организованной группе мошенников. Злоумышленники звонили жителям столичного региона и Татарстана под видом сотрудников Банка России и правоохранителей. Людей вводили в заблуждение, чтобы те переводили свои денежные средства на счета преступников.

Двое обвиняемых координировали действия участников группировки, еще два человека занимались оформлением банковских карт, обналичиванием похищенных денег и распределением их между соучастниками.

Уголовное дело, возбужденное в отношении четверых мошенников, было направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.