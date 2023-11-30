В Подмосковье предстанут перед судом трое организаторов нарколаборатории

В Подмосковье предстанут перед судом трое организаторов лаборатории по производству мефедрона и метилэфедрона. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, двое мужчин и женщина в период с июня по октябрь прошлого года оборудовали нарколабораторию в садовом доме на территории СНТ «Вишенка» в Зарайске.

Злоумышленники занимались производством наркотиков с целью их сбыта. Их деятельность пресекли в октябре 2022-го. Тогда из незаконного оборота было изъято два с половиной килограмма запрещенных веществ.

Уголовное дело в отношении злоумышленников было направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые были арестованы.