В Подмосковье проходят соревнования по пятиборью среди спасателей

В Богородском округе на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС проходят соревнования по пятиборью среди спасателей «Мособлпожспас».

В состязании принимают участие 14 команд. В течение пяти дней спасатели проходят испытания, имитирующие реальные условия аварий и катастроф техногенного и природного характера. Команды устраняют последствия разливов опасных химических веществ, тушат пожары, разбирают завалы в разрушенных зданиях, ведут работы на воде, эвакуируют пострадавших из высотных зданий и ущелий.

Все участники единодушно отмечают, что пятиборье — отличный способ проверить себя и повысить уровень профессионализма.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье активно обустраивают светофорные объекты.