В Подмосковье активно обустраивают светофорные объекты

На региональных подмосковных дорогах в 2023 году установят 200 новых светофоров.

Как отмечает заместитель председателя правительства — министр транспорта Московской области Алексей Гержик, адреса установки новых объектов сформирован на основании показателей трафика и аварийности. Новые светофоры типов Т-1 и Т-7 появились более чем в 50 городских округах. Это значит, что упорядочено движение транспорта и повышена безопасность для водителей и пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Московской области активно строят и ремонтируют котельные.