В Подмосковье спасли пенсионера, который лежал без сознания на полу в запертой квартире
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры 72-летнего мужчину, который нуждался в срочной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Реммаш под Сергиевым Посадом. В Систему-112 обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее пожилой сосед уже несколько дней не выходит на связь и не открывает дверь, при этом свет в квартире горит.
Спасатели оперативно прибыли на место и вскрыли запертую изнутри дверь. Внутри они обнаружили пенсионера, который лежал на полу без сознания. Работники «Мособлпожспаса» помогли транспортировать мужчину в автомобиль скорой помощи.
Уточняется, что мужчину доставили в больницу с подозрением на инсульт и диабетическую кому.
Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» устранили последствия разлива соляной кислоты в многоквартирном доме в Балашихе.