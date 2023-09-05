Соляная кислота разлилась в многоэтажке в Балашихе: жильцов эвакуировали

Как сообщил старший смены Александр Мироненко, слова которого приводит пресс-служба ведомства, инцидент произошел в микрорайоне Новое Измайлово. О происшествии в Систему-112 сообщил местный житель. Он рассказал, что почувствовал в съемной квартире резкий запах. Он исходил из 50-литровой бочки, которая хранилась на балконе. Мужчина решил вынести ее на улицу, но произошла утечка. Жидкость пролилась в квартире и подъезде.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали шесть человек, которые проживают на одной лестничной площадке. Остальных жильцов многоэтажки предупредили о случившемся. Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась.

После этого спасатели в защитных костюмах нейтрализовали кальцинированной содой пролитую соляную кислоту, которая оставляет ожоги при попадании на кожу. Бочку поместили в прочный мешок и вынесли из здания для дальнейшей утилизации.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили пенсионерку, запертую на балконе собственной квартиры.