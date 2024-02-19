В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец

Работники ГКУ МО «Мособлпожспаса» вытащили пса, который провалился в канализационный колодец в поселке Строитель под Можайском, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в выходные. О случившемся в «Систему-112» сообщили жители одной из многоэтажек. Они рассказали, что услышали жалобный вой из трехметрового колодца. Внутри они увидели бездомного пса, который стоял в холодной воде.

Вытащить собаку самостоятельно люди не смогли, поэтому вызвали спасателей. Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и вытащили собаку из колодца.

«Оказавшись на земле, бедолага отряхнулся и поспешил удалиться в неизвестном направлении», — сказал замначальника подразделения Роман Протасевич.

Ранее в Московской области спасли собаку, которую хозяин оставил одну в запертой квартире на несколько дней.