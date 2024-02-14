В Подмосковье спасли собаку, которую хозяин запер на несколько дней в пустой квартире

Работники «Мособлпожспаса» вскрыли дверь запертой квартиры, где находилась собака, которую хозяин оставил одну на несколько дней.

Пса породы спаниель спасли. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.

По словам местных жителей, собака находилась взаперти около недели. Сейчас решается вопрос о том, где останется животное. Также полицейские устанавливают личность хозяина квартиры.

Напомним, инцидент произошел в поселке Томилино.