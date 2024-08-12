В Подмосковье трехлетний мальчик запер дверь и не впускал отца в квартиру
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 334-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь квартиры, где находился трехлетний ребенок, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Ступино. К спасателям обратился мужчина, он рассказал, что ненадолго вышел на лестничную площадку. В это время его сын запер дверь на задвижку. Обеспокоенный отец попытался самостоятельно открыть дверь и уговорить ребенка впустить его, но все было безрезультатно.
Работники «Мособлпожспаса» аккуратно вскрыли дверь, обеспечив мужчине доступ в квартиру. Находившийся внутри трехлетний мальчик в медицинской помощи не нуждался.
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