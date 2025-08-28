В Подмосковье у школьницы в руках взорвался телефон

В Подмосковье у 15-летней девочки взорвался смартфон, который она использовала во время зарядки от розетки. Об этом со ссылкой на заведующего отделением детской хирургии Раменской больницы Владимира Хабалова сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что во время зарядки устройство в руках ребенка перегрелось, после чего произошел взрыв. Отец девочки оперативно доставил ее в больницу.

По словам Хабалова, у девочки в результате инцидента диагностировали ожоги третьей степени на обеих кистях и ожоги первой и второй степеней на предплечьях. Пациентке потребовалась госпитализация. В больнице ей назначили антибактериальную терапию и регулярные перевязки.

В настоящее время состояние школьницы оценивается как удовлетворительное. Врачи готовят ее к выписке.

Специалисты напоминают, что перегрев устройства может быть вызван неисправностью аккумулятора, использованием неоригинальных зарядных устройств или механическими повреждениями корпуса. Именно поэтому использовать телефон во время подзарядки не рекомендуется.

