В Подмосковье в рамках международного форума обсудят вопросы безопасности

Первый Международный форум по безопасности пройдет в Подмосковье. Мероприятие состоится на площадках комплекса «Лайв Арена» и Центрального парка «Патриот» 26-29 мая.

Форум проводится под эгидой Совета Безопасности РФ. В его рамках состоится международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Также пройдут тематические заседания и выставки.

Участниками форума станут свыше 180 делегаций из разных стран и международных организаций. В том числе ожидается участие послов, представителей научного сообщества, экспертов по вопросам безопасности, советников глав государств, руководителей правоохранительных ведомств и спецслужб.

Работа форума будет вестись на нескольких языках, включая русский, арабский, китайский, сербский, английский, испанский.

Чтобы принять участие в форуме, нужно пройти аккредитацию через защищенный портал www.forum-sc.ru.