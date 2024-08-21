Водитель «Газели» жестоко избил автоледи на одном из перекрестков в Подмосковье. Мужчина пытался объехать пробку, но девушка перекрыла ему дорогу, пишет РЕН ТВ .

Водитель «Газели» вышел из авто и напал на автомобилистку. Он избивал ее ногами и бейсбольной битой, в ход шли и удушающие приемы. Нападение зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, но никто из водителей не пришел пострадавшей на помощь.

По информации телеканала, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность водителя «Газели» и егоместонахождение. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».