В Подмосковье вынесли приговор четверым фигурантам дела о незаконной организации азартных игр

В Подмосковье вынесли приговор четверым участникам преступной группировки, которые обвинялись в незаконной организации и проведении азартных игр, передает ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, группа была создана в 2020 году. В ее состав вошли шесть жителей столичного региона. Злоумышленники открыли в Подольске и Санкт-Петербурге два нелегальных казино. В залах были установлены компьютеры с ПО игровых автоматов. За все время преступной деятельности группа получила более десяти миллионов рублей.

В ходе осмотра помещений правоохранители изъяли компьютеры, игорное оборудование, денежные средства, черновую бухгалтерию, около 25 телефонов.

Фигурантов приговорили к срокам от двух с половиной до трех лет условно с испытательными сроками и штрафами в размере от 250 до 500 тысяч рублей.