В Подмосковье задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионера из Калуги свыше миллиона рублей

В Подмосковье задержали девятнадцатилетнего курьера мошенников, который забрал у 75-летнего пенсионера из Калуги все сбережения. Сумма ущерба превысила миллион рублей, сообщил пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, пожилому мужчине позвонил незнакомец. Он заявил, что является представителем мобильного оператора. Собеседник убедил пенсионера, что у того заканчивается срок договора с компаний, поэтому нужно сообщить персональные данные, чтобы продлить действие документа.

После этого пенсионеру снова позвонили. В этот раз злоумышленник представился работником финансовой организации. Он заявил пенсионеру, что его персональные данные попали в руки мошенникам, которые пытаются завладеть его сбережениями, а для сохранности денег нужно перевести триста тысяч рублей на указанные реквизиты. Кроме того, звонивший убедил мужчину в том, что оставшиеся деньги следует отдать сотруднику финансовой организации, который лично придет к дому и произнесет кодовое слово.

Пенсионер выполнил все указания мошенников и передал их курьеру 1,2 миллиона рублей. Последнего задержали в Ступино. Его местонахождение вычислили по камерам видеонаблюдения.

Задержанный признался, что в одном из мессенджеров ему поступило сообщение о заработке. Он приехал в Калугу на такси, забрал деньги у пенсионера и перевел их мошенникам. Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.