В Подмосковье задержали мужчину и женщину за кражу чужого пальто из кофейни
Фото: [Росгвардия. Московская область]
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в краже из кафе в Домодедово, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент случился в заведении на улице Туполева. Неизвестные пришли в кофейню и заказали чай. Пока заказ готовился, женщина прошла в гардероб, сняла чужое пальто и вместе с мужчиной скрылась в неизвестном направлении.
Выяснилось, что украденное пальто принадлежит одному из сотрудников кофейни. Злоумышленников оперативно задержали. Они признались в содеянном. По факту происшествия начата проверка.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который нанес ножевые ранения женщине в гостинице в Пушкино.