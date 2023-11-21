В Подмосковье задержали мужчину и женщину за кражу чужого пальто из кофейни

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в краже из кафе в Домодедово, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в заведении на улице Туполева. Неизвестные пришли в кофейню и заказали чай. Пока заказ готовился, женщина прошла в гардероб, сняла чужое пальто и вместе с мужчиной скрылась в неизвестном направлении.

Выяснилось, что украденное пальто принадлежит одному из сотрудников кофейни. Злоумышленников оперативно задержали. Они признались в содеянном. По факту происшествия начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который нанес ножевые ранения женщине в гостинице в Пушкино.