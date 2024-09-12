В Подмосковье задержали мужчину, избившего до смерти свою знакомую
Фото: [управление Росгвардии по Московской области/Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в избиении до смерти женщины, сообщила пресс-служба ведомства.
Преступление произошло в одной из квартир в Электростали. Женщина и мужчина распивали спиртные напитки, внезапно между ними возникла ссора, тогда последний избил оппонентку, она впоследствии скончалась.
Злоумышленника задержали по горячим следам и передали полицейским.
Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель устроил дебош на подмосковной АЗС.