В Подмосковье задержали мужчину, избившего до смерти свою знакомую

Преступление произошло в одной из квартир в Электростали. Женщина и мужчина распивали спиртные напитки, внезапно между ними возникла ссора, тогда последний избил оппонентку, она впоследствии скончалась.

Злоумышленника задержали по горячим следам и передали полицейским.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель устроил дебош на подмосковной АЗС.