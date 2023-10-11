В Подмосковье задержали мужчину, который напал на жителей с ножом и пистолетом

В Подмосковье был задержан житель Электростали, который с ножом и пистолетом напал на граждан на улице. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел возле дома на улице Чернышевского. Между двумя жителями и мужчиной, который находился со знакомой, произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин выстрелил оппонентам под ноги и убежал.

Стрелка попытались догнать, но он совершил еще два выстрела и скрылся. Позднее он вернулся на место конфликта, где оставались его оппоненты, и ударил женщину ножом в область лица. Затем он снова убежал.

Мужчину задержали. Им оказался житель в возрасте 32 лет, уже не раз судимый. В его квартире нашли охолощенный пистолет, два светошумовых патрона и нож. На злоумышленника завели уголовное дело.