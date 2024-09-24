В Подмосковье задержали пособника телефонных мошенников, похитившего деньги у пенсионерок

В полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили пожилую женщину, что мошенники получили доступ к ее счетам и персональным данным.

Женщине рекомендовали обналичить все сбережения, чтобы положить их на новую банковскую карту. Пенсионерка выполнила условия мошенников и передала одному из них конверт, в котором было 230 тысяч рублей. На следующий день потерпевшей снова позвонили и попросили повторить действия — женщина передала уже другому курьеру еще 200 тысяч рублей. После этого она обо всем догадалась и пошла в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Его фигурантом стал 27-летний житель города Курган. Злоумышленника задержали в Наро-Фоминске. Суд заключил его под стражу.