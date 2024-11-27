В Подмосковье задержали троих человек, пытавшихся похитить из магазина более 100 упаковок шоколада

В Подмосковье задержали троих человек, которые пытались похитить из магазина более ста упаковок шоколада на десять тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в одном из охраняемых гипермаркетов. Молодой человек и две женщины пришли в магазин с тремя рюкзаками и начали складывать в них шоколад.

Набив ранцы сладостями, троица попыталась пройти мимо касс, не оплатив товар. Однако, сотрудники гипермаркета успели нажать на тревожную кнопку и вызвать на место правоохранителей.

В результате похитителям не удалось покинуть торговую точку — на выходе злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии. Всех троих доставили в отдел полиции.