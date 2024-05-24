В Подмосковье задержали троих иностранцев, похитивших кабель на 1,2 миллиона рублей

Сотрудники полиции в Подмосковье раскрыли кражу кабеля на 1,2 миллиона рублей. Преступление было совершено в Подольске, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился представитель коммерческой организации, который сообщил о краже телефонных кабелей из коммуникационных колодцев на улицах Свердлова и Железнодорожная, а также на Красногвардейском бульваре. Общая сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.

Похитителей установили и задержали. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1987, 1988 и 1992 годов рождения. Один из них уже имеет судимость.

Выяснилось, что злоумышленники в ночные часы подъезжали на автомобиле к телефонным колодцам, срезали кабели и загружали их в багажник. Похищенное они сдавали в пункт приема металлолома, а полученные деньги тратили.

На мужчин завели уголовное дело. Все трое заключены под стражу.