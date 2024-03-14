В Подмосковье задержали жителя Пушкино за мошенничество на полмиллиона рублей

Сотрудники полиции Ленинского округа задержали жителя Пушкино за мошенничество на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница Ленинского округа в возрасте 42 лет. Женщина рассказала, что ей требовалось обустроить квартиру в Мисайлово, поэтому по рекомендации знакомых она обратилась к мужчине, занимающемуся производством мебели. Гражданин получил от нее 542 тысячи рублей на закупку материалов, однако обязательства не исполнил.

Злоумышленника задержали. Им оказался житель Пушкино в возрасте 39 лет. Мужчина уже неоднократно был судим.

На задержанного завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.