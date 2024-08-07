В Подмосковье заключили под стражу жителя Пермского края, избившего до смерти знакомого в Пушкино

В Подмосковье был заключен под стражу уроженец Пермского края, который избил до смерти своего знакомого. Преступление было совершено в Пушкино, передает ГСУ СК России по Московской области.

В конце июля 36-летний обвиняемый пришел к знакомому, чтобы купить у него наркотики. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора, и гость забил насмерть хозяина квартиры. После этого он забрал наркотики и скрылся.

Личность злоумышленника установили в кратчайшие сроки, и мужчина был задержан. В ходе допроса он рассказал, что причиной ссоры стал долг, который он должен был вернуть потерпевшему за прошлую покупку наркотиков.