В Подмосковье женщина, ждавшая автобус, умерла от грузового колеса

В подмосковных Мытищах случилась страшная трагедия, унесшая жизнь молодой женщины, ждавшей свой автобус, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

На 19-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» грузовой автомобиль, управляемый 50-летним водителем, потерял задние колеса во время движения. Одно из отделившихся колес с огромной силой вылетело на обочину, где на автобусной остановке находилась девушка.

Удар колеса оказался смертельным — пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Инцидент произошел на оживленном участке Ярославского шоссе.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Следователи выясняют техническое состояние грузового автомобиля, причины отделения колеса и возможные нарушения со стороны водителя.

