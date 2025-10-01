Смертельное ДТП в Ростовской области: трое погибли в лобовом столкновении с грузовиком

Трое человек, включая десятилетнего ребенка, погибли в результате столкновения внедорожника с припаркованной фурой на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Жесткое лобовое столкновение на 860-м километре трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе закончилось трагически. Автомобиль Land Rover по неустановленной пока причине съехал на обочину и на полном ходу врезался в стоящий грузовик Mercedes с полуприцепом «Донбур».

В результате удара погибли все находившиеся в легковой машине: водитель 1977 года рождения, пассажирка 1987 года рождения и их десятилетний ребенок. На месте работают следователи и автоинспекторы, которые выясняют обстоятельства происшествия. Одной из версий является возможная усталость водителя внедорожника, однако точные причины выезда на обочину и столкновения еще предстоит установить. Трасса М-4 «Дон» продолжает оставаться одним из самых аварийно-опасных направлений в стране.

