В подмосковной Балашихе продолжают набирать бойцов на службу в элитный полк

Напоминаем, что в подмосковной Балашихе продолжают формировать элитное воинское подразделение, в состав которого войдут рядовые, прапорщики, в том числе, прошедшие «горячие точки».

Отмечается, что военнослужащим элитного полка будет предоставлен один миллион рублей. Сумма будет складываться из федеральной выплаты — 195 тыс. руб., региональной — 200 тыс. руб. и выплаты из специального фонда — 605 тыс. руб.

Всем выдадут лучшее на данный момент военное снаряжение. Государство гарантирует внимательное отношение и индивидуальный подход к контрактникам и их семьями. Так, в настоящее время добровольцы полка проходят первоначальную подготовку в Подмосковье. Занятия проводят инструкторы с опытом участия в боевых действиях. Также ряд бойцов — механики, артиллеристы, проходят подготовку в учебных центрах Министерства обороны Российской Федерации.

Бойцы также могут рассчитывать на льготы в виде кредитных каникул, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места. Особые условия предоставляются и семьям добровольцев. Среди них обучение детей на бюджетной основе, внеочередное зачисление в детский сад, содействие в поиске работы.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.