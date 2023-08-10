В подмосковной Кашире установят почти 90 камер видеонаблюдения

Скоро в городском округе в помощь правоохранительным органам появятся 90 камер видеоконтроля за обстановкой.

В Кашире, отметим, уже действуют более 900 аналогичных точек. Они следят за школами, поликлиниками, оживленными автомобильными трассами, частью парадных многоквартирных домов и служат надежными помощниками при раскрытии преступлений.

Руководство муниципального округа, выполняя поручение губернатора Андрея Воробьева об усилении мер безопасности, определило новые места для размещения видеокамер. На этот раз особое внимание уделено торговым помещениям.