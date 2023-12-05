В подмосковной Шатуре рыбаков предупредили об опасности тонкого льда

Как отметил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин, в ходе патрулирования спасатели измерили толщину льда водоемов и напомнили рыбакам о правилах безопасности при нахождении на льду водных объектов.

Максимальная толщина ледяного покрова водоемов Шатурского округа достигла десяти сантиметров, но некоторые водоемы не замерзли совсем. Опасны участки, где есть сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод.