В подмосковной Шатуре рыбаков предупредили об опасности тонкого льда
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в Шатуре провели профилактические беседы с любителями зимней рыбалки.
Как отметил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин, в ходе патрулирования спасатели измерили толщину льда водоемов и напомнили рыбакам о правилах безопасности при нахождении на льду водных объектов.
Максимальная толщина ледяного покрова водоемов Шатурского округа достигла десяти сантиметров, но некоторые водоемы не замерзли совсем. Опасны участки, где есть сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод.