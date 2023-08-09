Пострадавший при взрыве в Сергиевом Посаде поделился подробностями

Раненые при взрыве на территории, прилегающей Загорскому оптико-механическому заводу, находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь.

Среди пострадавших находится наладчик тепловой энергии Георгий. По его словам, когда раздался взрыв, он находился в 50-60 метрах от эпицентра. Мужчина увидел столб огня. Тут же взрывной волной его отбросило на землю, а мимо пролетели обломки каких-то конструкций.

«Все были в шоке. Затем быстро все оцепили, всех в сторону увели. В крови много народу было, но все двигались самостоятельно», — рассказал Георгий.