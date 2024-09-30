В подмосковных Химках под мостом было обнаружено тело строителя из Северной Кореи

Рабочий упал с третьего этажа, и начальник смены вместе с другими рабочими вывезли мужчину, который еще проявлял признаки жизни, с площадки и оставили его умирать, сообщил Mash.

Инцидент произошел 26 сентября примерно в 22:00. Ли Ен Чор упал со строительных лесов и приземлился на спину. Его обнаружил сменный ответственный Харламов И., который контролировал процесс бетонирования.

Гражданин КНДР находился в бессознательном состоянии во внутреннем дворе строительного объекта, однако продолжал дышать. Харламов позвал своих коллег, которые перенесли иностранца к автомобилю и вывезли его с площадки, оставив умирать под мостом в Химках. После этого они вернулись на объект и легли спать в вагончике. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту «Нарушения правил безопасности при проведении строительных работ».

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