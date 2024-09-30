В Балашихе возбудили дело после нападения таксиста на девушку

В Балашихе было возбуждено уголовное дело после нападения таксиста на девушку. Как сообщили в ГСУ СК РФ по региону, инцидент произошел в конце прошлой недели.

Жительница городского округа возвращалась на такси из столицы. Во время поездки между девушкой и водителем возникла ссора. В ходе разборок таксист избил потерпевшую, а затем вытолкнул ее из автомобиля.

С травмами жительница обратилась в медучреждение и в полицию. Однако никаких мер по установлению личности таксиста так и не было предпринято. В связи с этим в Балашихе проводят проверку — специалисты дадут оценку действиям или бездействию сотрудников полиции.