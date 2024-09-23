В подмосковных лесах сохранится пятый класс пожарной опасности

Накануне в регионе произошло шесть природных пожаров. К их тушению привлекали почти восемьдесят человек личного состава лесопожарных формирований и тридцать девять единиц техники.

Возгорания случились в километре от деревни Аксеново под Щелково, в километре от села Саввино под Егорьевском. Еще четыре пожара произошли в Балашихе: два неподалеку от ВНИИПО, еще один — в двух километрах от деревни Полтево, и еще один — в 4,5 километра от самого города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье готовятся к зиме.