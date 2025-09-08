В подмосковных Мытищах провели профилактический рейд «Уступи дорогу поездам»

Сотрудники РЖД провели профилактический рейд по безопасности на железной дороге «Уступи дорогу поездам» на станции Мытищи, в рамках которого провели беседы с пассажирами и раздали им брошюры с правилами безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В мероприятии также приняли участие сотрудники полиции и волонтеры Подмосковья. Оно направлено на предотвращение несанкционированного перехода через железнодорожные пути, правонарушений и несчастных случаев.

Начальник сектора непроизводственного травматизма Дмитрий Балашов уточнил, что подобные рейды помогли уменьшить случаи нарушения и детского травматизма на станции Мытищи почти в три раза.

