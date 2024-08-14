В Подольске осудят местного жителя, который в ходе ссоры зарезал знакомого

В Подольске осудят местного жителя в возрасте 59 лет, который во время драки зарезал своего знакомого. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено весной этого года. Мужчина вместе со своим приятелем находился в коммунальной квартире, когда между ними произошел конфликт. Вскоре ссора переросла в драку, и обвиняемый как минимум 14 раз ударил оппонента ножом. В результате тот скончался на месте.

На мужчину завели уголовное дело об убийстве. Вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, его передали в суд для рассмотрения по существу.