В полиции рассказали о борьбе с мошенниками, которые используют таксистов для совершения преступлений

В полиции рассказали РИА «Новости» , что проводят профилактическую работу с агрегаторами такси в Подмосковье в целях борьбы с мошенниками, которые используют неосведомленных таксистов для совершения преступлений в сфере информационных технологий и интернета.

Отмечается, что в Подмосковье ранее подобные преступления совершались в основном из «мест лишения свободы»: злоумышленники заверяли жителей в том, что их родственник попал в беду. Сейчас больше распространено мошенничество от имени правоохранителей, сотрудников банков и социальных служб.

За три квартала текущего года доля IT-преступлений составляет более 25%. Практически каждое третье правонарушение, выявленное в регионе, совершили интернет-мошенники.