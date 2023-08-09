В Польше хотят отменить железнодорожные грузоперевозки с Белоруссией

Польша рассматривает возможность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Белоруссией, заявил агентству PAP замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик.

При этом он сказал, что понимает, что через Белоруссию идет значительная часть грузов, в том числе из Китая.

«Я думаю, китайцам придется послать Лукашенко правильный сигнал – не предпринимать действий, которые могут навредить им», – заметил Вонсик.

В настоящее время на белорусско-польской границе действует по одному пропускному пункту для пассажирского и грузового железнодорожного транспорта. В период пандемии Польша уже вводила запрет на пассажирские перевозки с Белоруссией, но ограничений по грузоперевозкам не было.