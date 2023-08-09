В Польше отправят на границу больше солдат, чем планировалось

Польша примет решительные меры по усилению группировки военных на своей восточной границе, что будет превышать просьбу пограничников.

В ответ на запрос пограничной службы о дополнительных 1 тысяче солдат для укрепления границы с Белоруссией, Министерство обороны Польши объявило, что направит дополнительно 2 тысячи военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел республики. Данные действия мотивируются повышением предполагаемых угроз со стороны белорусской границы.

Политические и военные аналитики обсуждают это решение Польши как часть более широкой стратегии по обеспечению национальной безопасности. Под увеличившимися угрозами, предположительно, подразумеваются напряженные отношения между Польшей и некоторыми соседними странами, а также дополнительные факторы, способные повлиять на региональную стабильность.

Пока никакой реакции от белорусской стороны на данные действия не последовало.