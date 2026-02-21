В Приамурье найдено место крушения пропавшего вертолета Robinson, выживших нет

В Амурская область завершены поиски частного вертолета Robinson, пропавшего в Ромненском округе. Спасатели обнаружили место крушения и тела трех человек, находившихся на борту.

Как сообщили в региональном правительстве, поисково-спасательная операция завершена. Обломки воздушного судна найдены в труднодоступной местности. Выживших нет.

На борту находились три человека. Их тела обнаружены на месте катастрофы. Власти выразили соболезнования родственникам погибших.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. К расследованию подключены профильные службы.

Ранее сообщалось, что в СК назвали основные версии крушения Robinson в Амурской области.