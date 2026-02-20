В СК назвали основные версии крушения Robinson в Амурской области

Следствие рассматривает две основные версии крушения вертолета Robinson в Амурской области — техническую неисправность и ошибку в пилотировании. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного управления России (СКР). Для расследования падения воздушного судна уже сформирована следственная группа из опытных следователей и криминалистов.

На месте базирования вертолета провели осмотр, изъяли документы. Поисковые работы на месте предполагаемого падения продолжаются. Точное местонахождение обломков пока не установлено.

Напомним, на борту находились следователь и начальник отдела участковых уполномоченных полиции. Они вылетали на место происшествия, где ранее было обнаружено тело погибшего работника лесозаготовительного предприятия.

Возвращаясь, вертолет пропал в районе Ромненского муниципального округа, примерно в 130 км от села Амаранка. Всего на борту, предварительно, было три человека: пилот и два пассажира.

